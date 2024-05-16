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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
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16 Mayıs 2024 Perşembe 18:45:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 18:45:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere, bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan anlaşmazlıkların ve çatışmaların barışçıl çözümü ve normalleşmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

NATO'da önemli bir müttefik olan Kanada ile ikili ilişkilerin geldiği nokta, savunma sanayisi sektöründeki işbirliğinin mevcut durumu ve potansiyel fırsat alanlarının ele alındığı görüşmede, Kanada ile yaklaşık 3 milyar dolar düzeyindeki ikili ticaret hacminin, hedeflenen 5 milyar dolar düzeyine çıkarılması için öne çıkan sektörler ve iş dünyasıyla eş güdüm halinde atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Etiketler : Cevdet Yılmaz Melanie Joly Kanada Dışişleri Bakanı
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