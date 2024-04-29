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Burada Ölmek Yasak!

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Burada Ölmek Yasak!

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Takvimler 1950'li yılları gösterdiğinde Norveç'in Svalbard takımadalarındaki Longyearbyen Kasabası'nda ölmek resmi olarak yasaklandı

Kulağa tuhaf gelse de aslında yasağın oldukça haklı bir sebebi var

1918 - 1920'li yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan İspanyol gribi buradaki insanlara da bulaşır

O dönemde hastalığa yakalanan ve hayatını kaybeden insanlar kasabadaki yerleşim yerleri içerisine gömülür

Grip etkisini kaybettikten yıllar sonra Longyearbyen Kasabası'nda yeniden görülmeye başlar

Çok fazla turist olmayan bölgede virüsün tekrarlaması yetkililerce imkansızdır

Bu durum araştırıldığında ise çok soğuk ve buzulla kaplı bölgede gömülen cesetlerin kurumadığı ve vücutlarındaki virüslerin aktif olduğu ortaya çıkar

O günden itibaren kasabada hastalanmak ve ölmek yasaklanır. Yaşlı ve ölümcül bir hastalığa sahip olanlar ise buradan uzaklaştırılır

Tüm yasaklara rağmen kasabada ölenler ise yine orada gömülemez ve uçakla Norveç'in farklı bir bölgesine gönderilir

Ayrıca sonu ölümle sonuçlanabilecek faaliyetlerin yasaklandığı ülkede doğum yapmak da yasak

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