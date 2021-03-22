İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış! Trafik kilit

Ankara'dan sonra İstanbul'da da dolu yağışı başladı. İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu. Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VE DOLU NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

İstanbul'da öğle saatlerinde sonra yağmur etkisini artırdı. Dolu da zaman zaman etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı'nda doludan kaçanlar saçak altlarına ve duraklara sığındı.

Üsküdar Sahili'nde de gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Göztepe D-100 Karayolu'nda ise sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kentte trafik de saat 16.00'dan sonra yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.