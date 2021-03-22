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22 Mart 2021 Pazartesi 18:14:00 - Güncelleme:22 Mart 2021 Pazartesi 18:20:00

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış! Trafik kilit

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Ankara'dan sonra İstanbul'da da dolu yağışı başladı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da gök gürültülü, şimşekli sağanak yağmur başladı. İstanbul'da yağışla birlikte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. Saat 17.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

Ankara'dan sonra İstanbul'da da dolu yağışı başladı. İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu. Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VE DOLU NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

İstanbul'da öğle saatlerinde sonra yağmur etkisini artırdı. Dolu da zaman zaman etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı'nda doludan kaçanlar saçak altlarına ve duraklara sığındı.

Üsküdar Sahili'nde de gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Göztepe D-100 Karayolu'nda ise sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kentte trafik de saat 16.00'dan sonra yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

Etiketler : hava durumu yağmur trafik
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