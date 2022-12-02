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02 Aralık 2022 Cuma 21:45:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 21:45:00

İstanbul merkezli 16 ildeki gümrük operasyonunda 40 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, "hayali ihracat yöntemiyle kaçakçılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, "hayali ihracat yöntemiyle kaçakçılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları belirlenen, gümrük memuru, gümrük müşaviri ve firma sahiplerinin bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "hayali ihracat", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarıyla ilgili çalışma başlatarak, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yaptı.

Ticaret Bakanlığı müfettiş raporları neticesinde, bu suçlara karışan şüphelilerin kamuyu yaklaşık 73 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

Ekiplerce, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, farklı gümrük müdürlüklerinde görevli 12 gümrük memuru, 11 gümrük müşaviri ve 29 firma sahibinin yer aldığı 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Artvin, Gaziantep, Adana, Nevşehir, Malatya, Muğla, Balıkesir, Batman, İzmir ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "hayali ihracat yöntemiyle kaçakçılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında kamuyu yüklü miktarda zarara uğrattığı tespit edilen ve aralarında firma sahipleri, gümrük müşavirleri ile gümrük memurlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği hatırlatıldı.

Operasyon kapsamında 40 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Firari konumdaki şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları devam etmekte olup, kamu zararına neden olan şüphelilerin mal varlıklarına Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusundan tedbir konulmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Etiketler : İstanbul Başsavcı Operasyon
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