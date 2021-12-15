Her şey köy çocukları için... Masallara yolculuk

Her şey köy çocukları için... Masallara yolculuk

BİRBİRLERİNE ANLATIYORLAR

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hayata geçirilen Masalbüs köy çocuklarına masal anlatıcılığı, akıl-zeka oyunları ve kitap okuma etkinlikleri düzenlendi. Yapılan ekinlikler sonunda öğrencilere kitap, zeka oyunları gibi çeşitli hediyeler verildi. Tüm köy okullarına ulaşmayı hedefleyen Masalbüs ekibi, Geçitboyu Köyü 75. Yıl ilkokulu ve Balveren Gazi Ortaokulları'nı ziyaret ederek öğrencilere masal anlatıp, beraber kitap okudular. Öğrenciler okudukları kitapları arkadaşlarına anlattı.

ULAŞMADIK KÖY KALMAYACAK

Masalbüs Proje Koordinatörü Büşra Açıkgöz, 'Masalbüs etkinliğimizin ikinci durağındayız.Geçitboyu İlkokulu ve Balveren Gazi Ortaokulu'nu ziyaret ettik. Geçitboyu İlkokulun'da kitap okuma etkinliği ve masal anlatıcılığı etkinliği yaptık. Ulaşmadık köy bırakmayacağız. Zaten projemizin öncelikli amaçlarından bir tanesi Anadolu Masalları etkinliğini köy köy anlatmak. Her yeri, köy köy, adım adım dolaşmak maksadıyla yapılıyor bu etkinlik" diye konuştu.