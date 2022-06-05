Hem öğretmen hem trafik polisi!

Hem öğretmen hem trafik polisi!

GÖNÜLLÜ OLARAK ÇABA SARF EDİYOR



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulun önündeki kavşakta araçların hız kesmemesi öğrenciler için büyük tehlike arz ediyor. Birkaç kez okuldan çıkan öğrencilere araç çarpınca okulun müdür yardımcısı Ramazan Vural, giriş ve çıkışlarda gönüllü trafik polisliği yapmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA BÜLÜK İLGİ GÖRDÜ



Araçların akışını düzenleyen Ramazan Vural, öğrencilerin ellerinden tutarak onları tek tek yolun karşısına geçiriyor. Görenlerin içini ısıtan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken öğrenci velileri 'Çocuklarımız korkuyor, ışık var ama sürücüler kuralları ihlal ediyor. Bu kavşakta trafik polisi görevlendirilmesini talip ediyoruz' dedi.