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05 Haziran 2022 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 19:30:00

Hem öğretmen hem trafik polisi!

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Okul önündeki işlek trafik nedeniyle öğrencilere peş peşe birkaç kez araç çarpınca iş başa düştü. Trafik polisi atanması talep edilen kavşakta okul giriş ve çıkışlarında nöbet tutan müdür yardımcısı, öğrencileri tek tek yolun karşısına geçiriyor.

GÖNÜLLÜ OLARAK ÇABA SARF EDİYOR

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulun önündeki kavşakta araçların hız kesmemesi öğrenciler için büyük tehlike arz ediyor. Birkaç kez okuldan çıkan öğrencilere araç çarpınca okulun müdür yardımcısı Ramazan Vural, giriş ve çıkışlarda gönüllü trafik polisliği yapmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA BÜLÜK İLGİ GÖRDÜ

Araçların akışını düzenleyen Ramazan Vural, öğrencilerin ellerinden tutarak onları tek tek yolun karşısına geçiriyor. Görenlerin içini ısıtan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken öğrenci velileri 'Çocuklarımız korkuyor, ışık var ama sürücüler kuralları ihlal ediyor. Bu kavşakta trafik polisi görevlendirilmesini talip ediyoruz' dedi.

Etiketler : öğretmen trafik polisi ramazan vural
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