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03 Kasım 2020 Salı 18:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 18:08:00

Helim Sarı, hayatını kaybetti! 26 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı

Kaynak: AA

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İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ege Denizi'ndeki 6,6 büyüklüğündeki deprem, 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

Deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1528 artçı sarsıntı oldu.

İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlandı, 3 noktada 4 binada ise çalışmalara devam ediliyor.

26 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILMIŞTI

62 yaşındaki Helim Sarı, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.

Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.

Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.

Etiketler : helim sarı ege üniversitesi tıp fakülte Ege Denizi
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