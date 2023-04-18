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18 Nisan 2023 Salı 17:25:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 17:25:00

Hayat kurtarıp sahneye çıkıyor

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Ambulans şoförü genç kadın, boş zamanlarını tiyatro ve kick boksla değerlendiriyor.

Aydın'da 112 Acil Sağlık ekibinde ambulans şoförü olarak görev yapan 32 yaşındaki Merve Hatun Erşen, boş zamanlarında kick boks eldivenini giyip antrenman yapıyor, akşamları da birlikte tiyatro yaptığı gençlerle sahne alıyor.

Germencik ilçesinde yaşayan Erşen, özellikle akşamları genç arkadaşlarıyla provalarda yerini alıyor. Savunma sanatlarına da meraklı olan Erşen, en sevdiği spor branşlarından kick boks antrenmanlarını da ihmal etmiyor.

Merve Hatun Erşen, hayat kurtarmanın çok özel bir duygu olduğunu dile getirdi. Uzun süre ATT olarak çalıştıktan sonra ambulans sürücüsü olmaya karar verdiğini belirten Erşen, "Hayat kurtarmak tabii ki önceliğimiz ancak önce kendi ekip arkadaşlarımın can güvenliğini korumak zorundayım. Sonra ise olay yerine hızlı ve alternatif yolları kullanarak güvenli bir şekilde ulaşımı sağlamak için çalışıyorum." diye konuştu.

Zaman zaman trafikte bazı sürücülerin ambulansa yol vermediğini anlatan Erşen, bu tür olumsuz durumların hastanın hayati durumunu yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

Ambulansın bakımıyla da yakından ilgilendiğini dile getiren Erşen, aracı nöbetçi arkadaşlardan devralırken kontrollerini de ihmal etmediğini ifade etti.

Boş zamanlarında kick boks antrenmanı yaptığını belirten Erşen, "İdmanları hiç kaçırmıyorum, bu spor bana iyi geliyor. Aynı zamanda Efeler Belediyesinde tiyatro eğitimi alıyorum. Genç arkadaşlarla sahne alıyoruz, çok güzel bir duygu. Spor ve sanat benim için vazgeçilmez." diye konuştu.

Etiketler : ambulans şoförü kick boks tiyatro merve hatun erşen
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