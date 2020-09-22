İskenderun'da suç örgütlerine şafak operasyonu

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22 Eylül 2020 Salı 08:54:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 08:54:00

Hatay'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Kaynak: IHA

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şafak vakti suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şehir genelinde suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yıldırımtepe, Meydan ve Çay mahallerinde önceden belirlenen 9 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde aramada yapan polis 2 tabanca, tüfek ve bunlara ait mermi ile çok sayıda imzalı boş senet ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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