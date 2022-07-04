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04 Temmuz 2022 Pazartesi 22:04:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 22:04:00

Harput Kalesi'nde kazı sezonu başladı

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Elazığ'da M.Ö. 3000 yıllarından itibaren yerleşim başlayan ve Urartu Krallığı tarafından surla çevrilen Harput Kalesi'nde 14. sezon arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Harput Mahallesi'nde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi'nde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları kademeli olarak sürüyor.

Şu ana kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 7 bin metrekarelik alanın arkeolojik kazısı tamamlanarak 130 bin tarihi obje gün yüzüne çıkarıldı.

Ayrıca Harput İç Kale'de bulunan kürsü başı mekanı ile Artuklu hükümdarı Belek Gazi'nin Haçlı kralını hapsettiği zindan ziyarete açıldı. Diğer tarihi mekanların da turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, kentin marka değeri olan tarihi Harput Mahallesinde bulunan Harput Kalesi'ndeki kazıların belirli bir noktaya getirildiğini söyledi.

"OSMANLI KONUTU PROJESİ TAMAMLANDI"

Gün yüzüne çıkarılan mekanların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara da öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çeken Aytaç, "Harput İç Kale kazıları 14. sezonuna başlamaktadır. Bu süre içerisinde 7 bin metrekarelik alanın arkeolojik kazısı tamamlanmış, 2018 yılında UNESCO Yedek Listesi'ne Harput'un tamamı yerleştirilmiş, İl Özel İdaresi tarafından bulunduğumuz alanın restorasyon projelerinin tamamı koruma kurulundan geçirilmiştir. Bunun yanında özellikle kalenin güneyindeki Osmanlı konutunun projesi tamamlanmıştır. Artuklu hükümdarı Belek Gazi'nin Haçlı kralına hapsettiği zindan olarak kullanılan yerin restorasyonlu da tamamlanarak ziyarete açılmıştır" dedi.

Harput İç Kale'deki çalışmalar kapsamında tarihi kürsü başı mekanının da ziyarete açıldığını bildiren Aytaç, hemen yanındaki cami kısmının da konservasyonunun büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Etiketler : Harput Kalesi Elazığ unesco
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