VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
THY- Airbus ve Rolls-Royce arasında tarihi anlaşma
İşgalci İsrail Refah'ta bir evi vurdu: Şehitler var
Milli Savunma Bakanı Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Askar'ı kabul etti
"Türkiye'ye diğer aday ülkelerle aynı muamele yapılmalı"
Bakan Fidan'dan Blinken'a Gazze tepkisi: "İsrail üzerinde baskı kurun"
Burada Ölmek Yasak!
29 Nisan 2024 Pazartesi 16:31:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 16:31:00

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret

ABONE OL

Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi Bahçeli'nin konutunda başladı.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli'nin, görüşmesinde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçları değerlendirildi.

MASADA YENİ ANAYASA VAR

Ele alınan konular arasında yeni Anayasa çalışmaları, küresel ve bölgesel meseleler, İsrail'in Gazze'deki saldırıları da ele alındı.

İkili son görüşmesini 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.

Etiketler : başkan erdoğan devlet bahçeli cumhur ittifakı görüşme
Elif Karlı eşi için söyledi

Elif Karlı eşi için söyledi
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX