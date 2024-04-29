Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi Bahçeli'nin konutunda başladı.
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Başkan Erdoğan ile Bahçeli'nin, görüşmesinde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçları değerlendirildi.
MASADA YENİ ANAYASA VAR
Ele alınan konular arasında yeni Anayasa çalışmaları, küresel ve bölgesel meseleler, İsrail'in Gazze'deki saldırıları da ele alındı.
İkili son görüşmesini 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.
#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi. pic.twitter.com/jJkYwrIU07— 24 TV (@yirmidorttv) April 29, 2024
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