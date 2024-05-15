Slovakya Başbakanı'na silahlı saldır!
Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ülkenin Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.
Slovakya Haber Ajansı (TARS) haberinde, ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldığı belirtildi.
Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.
Emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı bildirildi.
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