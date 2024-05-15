Başkan Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı'na yapılan saldırıya kınama

Başkan Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı'na yapılan saldırıya kınama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Slovakya Başbakanı Fico'ya yapılan saldırı ile ilgili kınama mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum.



Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2024

NE OLMUŞTU?

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun, Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Saldırganın yakalanırken, hayati tehlikesi bulunan Başbakan'ın, saldırıya uğradığı Handlova'dan başkent Bratislava'ya yaklaşık 215 kilometre uzaklıktaki Banska Bystrica eyaletine helikopterle aktarıldığı bildirildi.

Slovakya Başbakanı'na silahlı saldır!