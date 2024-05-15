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15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:35:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 20:35:00

Başkan Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı'na yapılan saldırıya kınama

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Başkan Erdoğan, Slovakya Başbakanı'na yönelik yapılan suikast girişimini kınadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Slovakya Başbakanı Fico'ya yapılan saldırı ile ilgili kınama mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

NE OLMUŞTU?

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun, Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. Saldırganın yakalanırken, hayati tehlikesi bulunan Başbakan'ın, saldırıya uğradığı Handlova'dan başkent Bratislava'ya yaklaşık 215 kilometre uzaklıktaki Banska Bystrica eyaletine helikopterle aktarıldığı bildirildi.

Slovakya Başbakanı'na silahlı saldır!
Etiketler : Başkan Erdoğan Slovakya Başbakanı saldırı Fico kınama
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