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29 Nisan 2024 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 14:30:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile Riyad'da görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü." ifadesine yer verildi.

Etiketler : hakan fidan antony blinken riyad abd
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