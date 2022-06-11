Hamile ve kanser olduğunu aynı anda öğrendi, hobisiyle kötü günleri geride bıraktı

Hamile ve kanser olduğunu aynı anda öğrendi, hobisiyle kötü günleri geride bıraktı

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan Rahime Yıldırım (50), aynı gün hem hamile olduğunu hem de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. Zorlu geçen kemoterapi tedavi sürecinde fiziksel yorgunluğun etkisiyle psikolojisi bozulan Yıldırım, katıldığı ahşap boyama ve seramik kursu sayesinde bulduğu moralle metastaz yaparak akciğerine de sıçrayan kanseri yendi.

