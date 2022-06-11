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11 Haziran 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 17:00:00

Hamile ve kanser olduğunu aynı anda öğrendi, hobisiyle kötü günleri geride bıraktı

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İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan Rahime Yıldırım (50), aynı gün hem hamile olduğunu hem de rahim kanserine yakalandığını öğrendi.

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan Rahime Yıldırım (50), aynı gün hem hamile olduğunu hem de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. Zorlu geçen kemoterapi tedavi sürecinde fiziksel yorgunluğun etkisiyle psikolojisi bozulan Yıldırım, katıldığı ahşap boyama ve seramik kursu sayesinde bulduğu moralle metastaz yaparak akciğerine de sıçrayan kanseri yendi.

Etiketler : izmir tire rahime yıldırım kanser hamile
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