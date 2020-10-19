Hakkari'de zehir tacirlerine darbe! 32 kilo eroin ele geçirildi
Kaynak: AA
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 32 kilogram eroin ele geçirdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonlarda 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yüksekova ilçesinde 13-14 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
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