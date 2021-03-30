Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):



Bugün katıldığınız ortamlarda ve iş yerinizde kendinizi çok rahat ifade edebileceksiniz. Pek çok konuda size finansal anlamda yardımcı olabilecek kişiler ile karşılaşabilir, yaşça büyük kişilerden finansal destekler alabilirsiniz. İkili ilişkilerde dengeyi bulmalısınız, olayları büyütmeniz uzun vadede sizi sıkıntıya sokacaktır.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Partnerinizle aranızdaki uyumun harika olduğu bir gün. Bekar Boğa burçları için eskiden tanıdıkları yarım kalmış bir aşk kapılarını tekrar çalabilir. Çocuklarınızdan yana da bugün yüzünüz gülecek. Arkadaşlarınızla hafta sonu program yapmak için bugünden plan yapabilirsiniz. Eğitim kurumlarında uzunca süredir veremediğiniz sınavlarınızı tamamlamak için fırsatlarınız bulunuyor, günü iyi değerlendirmelisiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Maddi anlamda partnerinizden gelen ani para yardımları ile karşılaşabilirsiniz. Ancak gelen bu parayı tutmak oldukça zor gibi görünüyor. Bugünü dua ve meditasyon ile geçirmek, maddi anlamda zorda olan insanlara sadaka vermek sizi pek çok kötülükten koruyacaktır.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Eşinizden ve arkadaşlarınızdan gelecek ani destekler ile mutlu olacaksınız. Gün içerisinde eski karamsar düşüncelerinize çekilme eğiliminiz bulunuyor, dikkatli olmalısınız. Aile büyüklerinizin sağlığındaki gelişmeler sizi mutlu edecek. Uzunca süredir bekarsanız, evlilik yapabileceğiniz bir kişi karşınıza çıkabilir, haberiniz olsun.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Kadersel karşılaşmalara hazır olun, bugün öğleden sonra eski partnerinizden haber alabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir yerden gelecek olan sürpriz bir hediye bulunuyor. Gün içinde dikkat etmeniz gerekenler ise söylediğiniz sözcüklerin arkasında durmanız ve olayları çok büyütmemeniz gerekiyor. Partnerinizin ailesinin söylediklerini de çok fazla kafanıza takmayın, siz aşkınıza bakın.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Aile büyüklerinizle diyaloglarınızda kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz. Sağlığınıza dikkat etmeli, dengeli beslenmeli ve ruhunuzu meditasyon ve şifa ile desteklemelisiniz. Bütçenizi aşırı zorlayacak alışveriş ve para çıkışlarına dikkat etmelisiniz. Arkadaşlarınızdan gelen özür niteliğindeki mesajlara kibirli davranmamalı, eski günlerin hatırına bir şans daha vermelisiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Kendi içinizde gün içerisinde huzursuzluklar yaşarken, komşularınız ya da yakın arkadaşlarınızdan gelecek sürpriz haberlerle enerjinizi toparlayacaksınız. Bugün evinizi bereketlendirecek türden kendinize hediyeler alabilirsiniz. Ailenizdeki kadınlardan maddi anlamda destekler alabilir veya sizler onları sevindirebilirsiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Kardeşleriniz ve yakın arkadaşlarınızdaki aranızdaki yanlış anlaşılmaları gidermek için güzel bir gün. Önemli bir sıkıntıları var ise yardım elinizi uzatmalısınız. Aracınızın bakımıyla alakalı ani gelişen masraflar çıkabilir. Ayrıca bugün trafikte oldukça dikkat etmelisiniz. Sevdiğiniz kişiye karamsar bakış açıları ile yaklaşırsanız, haftasonuna doğru aranız açılabilir ve üzüntü yaşayabilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Parasal kaynaklarınızda artış oluşmaya başlayacak. Eşinizin ailesi veya uzak akrabalarınızdan gelecek manevi yardımlarla da kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz. Ancak dostlarınıza karşı yanlış anlaşılmalara neden olabilecek bir gün, sakinliğinizi korumalı ve kendinizi daha net anlatmalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Ruhani manada özellikle öğleden sonra rahatlayacak ve içsel sıkıntılarınızı azaltacaksınız. Ani gelen hediyeler ve sürprizlerle sevineceksiniz. Eski günlerin hatırına değer verdiğiniz kişilerin öncelik sırası değişse bile bazı olayları zamana bırakmak daha akıllıca olacak. İş ortaklarınızdan gelen haberlerle yakın bir zamanda başlayacak yeni projeler için hazırlanmaya başlayacaksınız.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bazı konularda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz kalabalık ortamlarda her duyduğunuz sözcüklere inanmayınız. Ancak eşiniz ve yakın dostlarınızdan gelecek destekler yüzünüzü güldürecek, sakin kalıp değer gördüğünüz kişilere odaklanmanız içsel manada sizi mutlu edecektir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün, iş yerinizdeki belirsizlikler sizi yorabilir. Yöneticilerinizden destek görürken, evinizin içinde oluşan yoğun çalışma şartları eşinizi ve zaman ayıramadığınız yakın dostlarınızı üzüyor olabilir. Parasal harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.