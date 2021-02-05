Gülümser Anne'nin iyilik yolculuğu

Antalya'da yaşayan Gülümser Yılmaz, üç tekerlekli elektrikli bisikletle, çöplerden yiyecek toplayıp her gün 150'den fazla kedi ve köpeği besliyor. İyilik yolculuğu yaptığını söyleyen Yılmaz'ı tanıyanlar ona 'Sokak hayvanlarının Gülümser Annesi' diye hitap ediliyor.



50 yaşındaki Gülümser Anne, hamile köpekleri de doğum yapana kadar evine alıp bakımlarını üstleniyor, yavrularını da hayvanseverlere sahiplendiriyor. Yılmaz, çöpten yiyecek topladığında insanların şaşırdığını, kendisini küçümseyenlerin de olduğunu dile getiriyor.