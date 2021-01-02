Gram altın değerinde: Süpürge

Kentteki süpürge borsasında 10 ustayla mesleği yaşatmaya çalışan son süpürgeciler, kendilerinden sonra kimse yetişmediği için mesleğin kaybolacağını söyledi. Yaklaşık 50 yıldır süpürgecilik yapan Hamdi Gaspar (71), "İşimiz gram altın değerinde oldu. Süpürgeyi altın değerinde işliyoruz" dedi.



İstikrarı olmayan bir işle çalıştıkları için yeni iş yeri açılmadığını söyleyen Gaspar, "Kar getirmeyen bir iş olduğundan dolayı zaman geliyor zararına çalışıyoruz. Bu nedenle aracı kuruluşlarla çalışıyoruz. Onlar da kendi karlarını düşünerek ona göre satıyor ve biz bir şey kazanamıyoruz. Bizi bu durum çok zorluyor. Bu sene öyle bir yıl yaşadık ki geçen sene kilosu süpürge telinin 9 liraydı, bu yıl 19 liraya kadar çıktı. Bir süpürgeyi kilogram üzerinden alıp işliyorsun, bu esnada yüzde 20'ye varan sap ve çöp kaybı oluyor. Yani işimiz gram altın değerinde oldu. Süpürgeyi altın değerinde işliyoruz. Bir süpürgenin nereden baksanız 10 lira işçilik maliyeti, 10 lira da ham madde maliyeti gidiyor. 20 liraya ben süpürgeyi satarsam belki ayakta dururum" dedi.

'BİZ SON TEMSİLCİLERİYİZ'

Baba mesleği süpürgeciliği 40 yıldır sürdüren Yılmaz Helvapişiren, kendilerinin artık son temsilciler olduğunu belirterek, "Bu benim baba mesleğim. 40 yıldır süpürge üretimi yapıyorum. Mesleğimiz zor, kolay değil. Çok uğraşması var. Yıllardan beri bu işi yaptığımız için bize çocuk oyuncağı geliyor. Şu an hiç ustamız kalmadı. Herkes yaşlandı, geçim sıkıntıları oldu ve bıraktı. Eskiden mesleğimiz çok rağbet görüyordu, 300 tezgah vardı, bugün 4-5 tane kaldı. Biz artık son temsilcileriyiz. Yaş ilerleyince biz de anca bildiğimiz işi yapıyoruz. Belki 3 - 4 sene sonra biz de bırakınca bu meslek bitecek" dedi.

'ÖZELLİKLE TURİSTLER RAĞBET GÖSTERİYOR'



Kentte süs eşyası olarak üretilen aynalı süpürge satan Serhat Gelen ise özellikle turistlerin çok rağbet gösterdiğini ifade ederek, "Gelen turistler çok değişik geldiği için aynalı süpürgeye rağbet gösteriyorlar. Alıp süs eşyası olarak götürüyorlar. Biz de kendi evlerimizde kullanıyoruz. Ama tabii ki son dönemde bu yönde satışlar da azaldı. Olabildiğince bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.