  • BIST
    119006
  • Dolar
    6,8684
  • Euro
    7,7860
  • Altın
    400,0430
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ta yeni Başbakan Kazımi'nin güvenlik bürokrasisiyle imtihanı
Müftünün Türkiye çağrısı halkı sokağa döktü! İnanılmaz görüntüler
Medipol Başakşehir şampiyonluğa ilk kez bu kadar yakın
Dört yıl süren soykırımın doruk noktası
Petrosyan'dan Paşinyan'a, Ermenistan'ın Türkiye politikasında değişen bir şey var mı?
5 soruda Afrika'nın paylaşılamayan nehri Nil'deki 'Hedasi Barajı krizi'
O ilde çalışanlarda 2 ayda, 362 işçinin testi pozitif çıktı
Oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Mustafa Şentop: Bunu yapmak zorundayız!
PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı imha edildi
Evlat nöbetinde 14. kavuşma
Görme engelli 3 kardeşin Kur'an aşkı: Dinleyerek ezberledik
"Hibe şartı kaldırılsın"
Altın fiyatları 400 lirayı aştı!
15 yaşındaki İclal Dağcı başarısıyla göz dolduruyor: Kendi imkanlarıyla 5 dil öğrendi
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
Küresel İslami finans varlıklarının değeri 3 trilyon doları aşabilir
Başkentten yılın ilk yarısında 3,6 milyar dolarlık ihracat
20 AB ülkesine ihracat haziranda arttı
Feto'nun yeğenine 'Örgüte yardım ve yataklıktan' 2 yıl 7 ay hapis cezası
Hububat hasadı yüzleri güldürüyor
Şanlıurfa'da incir üretimi 'ilekleme' yöntemiyle artırılacak
Cisse gol krallığı yarışında Sörloth'u geçip zirveye oturdu
Sakarya'da şiddetli bir patlama daha! Vali Kaldırım: 3 şehidimiz 6 yaralımız var
09 Temmuz 2020 Perşembe 12:14:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 12:14:00

Görme engelli 3 kardeşin Kur'an aşkı: Dinleyerek ezberledik

ABONE OL

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Gaziantep'e yerleşen ailenin görme engelli 3 çocuğu, engellerinin zorluklarını aşarak, hafız olma yolunda ilerliyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşamını sürdüren ailenin görme engelli 3 çocuğu, engellerinin zorluklarını aşarak hafız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kannavi ailesinin doğuştan görme engelli çocukları 18 yaşındaki Hibe, 13 yaşındaki Nurulhüda ile 11 yaşındaki Mustafa, anne ve babalarının teşvikiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenme kararı aldı.

Aile yakınlarının desteğiyle ilk adımları atan kardeşler, ünlü hafızları dinleyerek kendilerini geliştirdi.

Engellerini azim ve istekleriyle yenen ve hemen hemen her gün çalışmalarını sürdüren Suriyeli kardeşler, hafızlık belgesi alabilmek için Gaziantep Müftülüğünde sınava girdi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar eşliğindeki Hafızlık Tespit Komisyonu önünde hünerlerini sergileyen engelli kardeşler, Diyanet İşleri Başkanlığından alacakları belgeyle de hafızlıklarını taçlandırmak istiyor.

"YAVRULARIMIZ ÇOK BAŞARILI"

Hüseyin Hazırlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafızlık mülakatlarını yürütürken aynı aileden 3 görme engelli kardeşin başarı hikayesine tanıklık ettiklerini aktardı.

Hiçbir şeyin Kur'an-ı Kerim ile buluşmaya engel olmadığını ifade eden Hazırlar, "Engelli kardeşlerimiz ses oynatıcılardan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek ezberlemişler. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in mucizevi kitap olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Bu kardeşlerimizle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin hiçbir engeli olmadığını gördük." dedi.

Suriyeli kardeşlerin her türlü zorluğa, imtihana ve engele rağmen büyük başarı gösterdiklerini, kalplerde engel olmadığında azimle nelerin başarılabildiğinin görüldüğünü ifade eden Hazırlar, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimizi mülakatta göz yaşları içinde izledik ve hafızlıklarına tanıklık ettik. Çok net söylüyorum yavrularımız çok başarılı. Kur'an-ı Kerim'i çok güzel ezberlemişler. Ayetlerin birbirleriyle olan münasebetini anlıyorlar, süre ve cüzleri biliyorlar, başından sonuna, harf harf, kelime kelime adeta nakış nakış kalp ve gönüllerine Kuran-ı Kerim'i nakşetmiş ve inşa etmişler."

"DİNLEYEREK EZBERLEDİK"

Anne Menel Abdurrezak Ledaa Kannavi de çocuklarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bu apayrı bir güzellik. Yavrularımızın iftihar edeceğimiz bir gelecekleri olmasını istiyorum. Onlara hem terbiye hem ahlak dersi verirken zorlanmadım. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim eğitimlerinde de zorlanmadım." diye konuştu.

Kardeşlerden Mustafa Kannavi de bir yılda Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini belirtti.

Çalışırken kardeşleriyle birbirlerine de yardımcı olduklarını belirten Kannavi, "Anne ve babam bize ses oynatıcı aldı. Ses oynatıcısından Kur'an-ı Kerim'i dinliyordum. Dinledikten sonra kapatıp kendim okuyordum. Böylelikle hafızlığımı tamamladım." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER