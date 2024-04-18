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18 Nisan 2024 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 07:00:00

Gökyüzünde tavla

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Adana'da her uçuş sonrası tavla oynayan iki yamaç paraşütü pilotu bu kez gökyüzünde uçuş anında tavla oynamak istedi. Hayallerini uçuş anında gerçekleştiren iki kafadarın görüntüleri görenleri şaşırttı.

OYUN BİTİNCE İNİŞ YAPTILAR

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki yamaç paraşütü pilotu, gökyüzünde tavla oynadı. Menekşe Mahallesi'ndeki kalkış alanına giden Mehmet Ağırman ile Furkan Nizamsever, yamaçtan havalanarak paraşütle tandem uçuşu gerçekleştirdi. Yanlarında tavla götüren iki pilot, havalandıktan bir süre sonra gökyüzünde tavla oynadı. Bir süre havada kalan iki pilot, oyunlarının bitmesinin ardından alana iniş yaptı.

HAVADA KEYİF İKİYE KATLANDI

12 yıllık pilot Mehmet Ağırman, "Sürekli bu manzaraya karşı uçuş bittikten sonra tavla oynuyorduk. Biz de tavlayı 'Neden gökyüzüne taşımayalım?' dedik. Bu muhteşem bir deneyim oldu. Uçuş deneyiminin içinde ayrı bir eğlence oldu. Bunun gibi farklı şeyleri de yapmayı düşünüyoruz" dedi. Furkan Nizamsever de "Havada oynarken tavla keyfini ikiye katladık, tarifsiz güzellikteydi" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ağırman ile Furkan Nizamsever, Adana semalarında tavla oynadıkları anları aksiyon kamerasıyla kayıt altına aldı.

Etiketler : adana gökyüzü tavla yamaç paraşütü
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