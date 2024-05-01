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01 Mayıs 2024 Çarşamba 08:55:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 08:55:00

Sendika temsilcileri Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı

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HAK-İŞ Konfederasyonu Taksim Kazancı Yokuşu'nda anma programı gerçekleştirdi. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, '1 Mayıs 2024'de de buradayız. Burada sadece 1977'de 1 Mayıs etkinliklerine katılan kardeşlerimiz ölmedi, tüm emekçiler hedef alınmıştır. Onun için katillerin bulunmasını istiyoruz' dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'nda anma programı gerçekleştirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, "Mayıs 2024'de de buradayız. Burada sadece 1977'de 1 Mayıs etkinliklerine katılan kardeşlerimiz ölmedi, tüm emekçiler hedef alınmıştır. Onun için katillerin bulunmasını istiyoruz." dedi.

Etiketler : 1 mayıs emek ve dayanışma günü hakiş mahmut arslan taksim meydanı cumhuriyet anıtı çelenk
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