Geleneksel oyunlarla ders

387 ÖĞRENCİ NOSTALJİ YAŞIYOR



Giresun'da, "Kültür Dostu Okul Projesi" kapsamında oluşturulan sınıf dışı mekanlarda anaokulu öğrencilerine geleneksel oyunlar anlatılıyor, el yapımı oyuncaklarla oynamaları teşvik ediliyor. Milli Eğitim'e bağlı 387 öğrencinin eğitim gördüğü Fındıkyurdu Anaokulunca 3-6 yaş grubu okul öncesi grubuna yönelik hazırlanan proje, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklendi.

DİĞER OKULLARA ÖRNEK OLUYOR



700 bin lira maliyetle bir yıl önce hayata geçirilen projeyle okulda oyuncak müzesi, masal evi ve drama salonu da bulunan kış bahçesi oluşturuldu. Yakar top, beş taş, kör ebe gibi geleneksel oyunları öğrenen çocuklar, yöre kültürünü yansıtan el yapımı oyuncaklarla oynayarak keyifli zaman geçiriyor. Kentteki diğer anaokulları dahil yaklaşık bin öğrencinin yararlandığı projenin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Okul Müdürü Nilüfer Cebeci, oyuncak müzesinde Giresun'u anlatan fındık aracı, daktilo, minyatür fotoğraf makinesi, kamyonet gibi el yapımı ahşap oyuncaklar olduğunu dile getirerek, "Geçmişi bugüne taşıyan kültürel imgeler var. Unutulan bazı oyuncakların yanı sıra günümüzde hala çocukların oynadığı oyuncaklar da var. Karadeniz kızı var, bahçe tarımında kullanılan aletlerin oyuncağı var" dedi.