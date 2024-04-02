VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Seçimsiz 4 yıl fırsat yapacak çok iş var
ABD, İsrail'e 18 milyar dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor
55 ilde "Narkoçelik-10" operasyonu: 250 zehir taciri yakalandı
Google Chat'e ‘duyurular' geliyor
Diyabet kadınlarda kalbi daha çok yoruyor
Adana, 33 dereceyi gördü
02 Nisan 2024 Salı 07:42:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 07:42:00

Geleneksel oyunlarla ders

ABONE OL

Giresun'da bir anaokulunda geleneksel oyunlar için özel alanlar oluşturuldu. Okulda çocuklar, yakar top, beş taş, kör ebe gibi geleneksel oyunları öğrenirken, yöre kültürünü yansıtan el yapımı oyuncaklarla da oynayarak keyifli zaman geçiriyor.

387 ÖĞRENCİ NOSTALJİ YAŞIYOR

Giresun'da, "Kültür Dostu Okul Projesi" kapsamında oluşturulan sınıf dışı mekanlarda anaokulu öğrencilerine geleneksel oyunlar anlatılıyor, el yapımı oyuncaklarla oynamaları teşvik ediliyor. Milli Eğitim'e bağlı 387 öğrencinin eğitim gördüğü Fındıkyurdu Anaokulunca 3-6 yaş grubu okul öncesi grubuna yönelik hazırlanan proje, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklendi.

DİĞER OKULLARA ÖRNEK OLUYOR

700 bin lira maliyetle bir yıl önce hayata geçirilen projeyle okulda oyuncak müzesi, masal evi ve drama salonu da bulunan kış bahçesi oluşturuldu. Yakar top, beş taş, kör ebe gibi geleneksel oyunları öğrenen çocuklar, yöre kültürünü yansıtan el yapımı oyuncaklarla oynayarak keyifli zaman geçiriyor. Kentteki diğer anaokulları dahil yaklaşık bin öğrencinin yararlandığı projenin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Okul Müdürü Nilüfer Cebeci, oyuncak müzesinde Giresun'u anlatan fındık aracı, daktilo, minyatür fotoğraf makinesi, kamyonet gibi el yapımı ahşap oyuncaklar olduğunu dile getirerek, "Geçmişi bugüne taşıyan kültürel imgeler var. Unutulan bazı oyuncakların yanı sıra günümüzde hala çocukların oynadığı oyuncaklar da var. Karadeniz kızı var, bahçe tarımında kullanılan aletlerin oyuncağı var" dedi.

Etiketler : giresun anaokulu geleneksel oyun
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX