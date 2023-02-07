Gaziantep'te 2'si çocuk 4 kişi enkazdan sağ çıkarıldı!
Kaynak: AA / İHA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 4 kişinin sağ çıkarılması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez üssü Pazarcık olan ve 10 ilde etkili olan depremin ardından Gaziantep'te de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 4 kişi sağ çıkarıldı.
O anlar kameralara yansıdı.
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