Foça'da 10 kişinin bulunduğu tekne battı: 4 ölü
İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin battığı, teknedeki 10 kişiden 4'ünün öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı, 6 kişinin de sağ olarak kurtarıldığı bildiriliyor.
Foça ilçesinin açıklarında, içinde 10 kişinin bulunduğu 'Egem' isimli tekne bilinmeyen nedenle battı. 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahalesi yapıldı.
Olay yerinde çalışmalar sürüyor.