Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre, Mehmetçik teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi yapan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.