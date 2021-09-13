Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre, Mehmetçik teröre ve teröriste geçit vermiyor.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi yapan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2021
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/GvEko9zflF