VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'la ilişkiler sempozyumuna video mesajla katıldı
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 100 milyon dozu geçti
Ticaret Bakanlığından marketlerde fahiş fiyat denetimi
4 kişilik aile pozu
"Geçmişte hatalarım oldu"
Özel harekatçı hayali
"Spekülasyonların kadını değilim"
'Alp Arslan' göründü
İzlanda'da tanışma yemeği
e-Nabız'ın 'Kovid-19 Aşı Kartı' bölümüne üç yeni özellik eklendi
"Ülkemiz yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı"
ABD'yi ziyaret edecek
Bayraktar TB2'ye ilgi artıyor
Simge bir gün paylaşımı
Halkından özür diledi: Hayatımın en zor kararıydı
3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
4 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
"Türkiye yeni öğretmen atamalarıyla OECD ülkelerine daha da yaklaşacak"
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin karakterleri belli oldu
Salgın döneminde dikkat! Öğrencilere bağışıklık kalkanı
9 Eylül 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var?
Günde 750 adım kas kaybına neden olur
"6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı yeniden başlayacak
09 Eylül 2021 Perşembe 11:44:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 11:44:00

Fiji'de 4 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Fiji'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 aylık bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Fiji Sağlık Bakanı James Fong, Bakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son 24 saat içinde Kovid-19'dan hayatını kaybeden 3 kişiden birinin 4 aylık bir bebek olduğunu belirtti.

Bakan Fong, bebeğin 1 Eylül'de hafif solunum sıkıntısıyla başkent Suva'daki sağlık merkezine getirildiğini ve gerekli tetkiklerin ardından Koloni Savaş Anıtı Hastanesine transfer edildiğini söyledi.

Nakledildiği hastanede bebeğe Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Bakan Fong, "Annesi, sağlık ocağına başvurmadan iki gün önce bebeğin öksürüğü olduğunu ve hırçın davrandığını söyledi. Başvurusundan önceki gece de ateşi çıkmış. Hastaneye kabul sırasındaki protokole göre yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmış ve maalesef hastaneye yatırıldıktan beş gün sonra öldü." ifadelerini kullandı.

Resmi verilere göre, Fiji'de son 24 saatte 240 vakanın kaydedildiğini belirten Fong, biri 66 diğeri 76 yaşındaki iki erkek hastanın da hayatını kaybettiğini söyledi.

Güney Pasifik Okyanusu'nda 300'den fazla takım adadan oluşan ve yaklaşık 890 bin nüfuslu Fiji'de, Kovid-19'a yakalanan toplam 48 bin 393 kişiden 528'i hayatını kaybetti.

Etiketler : fiji koronavirüs bebek yaşam haberleri
5 yıl sonra sete çıkacak

5 yıl sonra sete çıkacak
Yurdaer Okur "Alp Arslan'da

Yurdaer Okur "Alp Arslan'da
12 yıllık gizem çözüldü

12 yıllık gizem çözüldü
Deniz yine mahkemelik

Deniz yine mahkemelik
Günü kurtaran müzik yapılıyor

Günü kurtaran müzik yapılıyor
Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda

Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda
Anne oldu

Anne oldu
Hürrem ile karşılıklı çiftetelli

Hürrem ile karşılıklı çiftetelli
Cazseverler buluştu

Cazseverler buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER