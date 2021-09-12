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12 Eylül 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 08:00:00

Falakacıdan şikayetçi yok!

Kaynak: DHA

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Maddi durumu kötü olan kadınları ‘güzel-çirkin' diye ayırıp 250 ila 500 TL karşılığında falakaya yatıran Erkan T.'den kimse şikayetçi olmadı. Aynı muameleye maruz kaldığı ortaya çıkan zanlının eşi de şiddete suskun kalıp kocasını korudu.

Kayseri'de evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Bir kargo firmasında çalışan Erkan T., şiddet uyguladığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., kaydettiği görüntüleri iş teklifinde bulunduğu N.K. adlı kadına gönderince skandal olay ortaya çıktı. N.K.'nin savcılığa başvurması üzerine Erkan T., 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçlarından gözaltına alındı. İfadesinde "Videoları çekerek internet fenomeni olup, para kazanmak istiyordum" diyen zanlı hakkında takipsizlik kararı verildi, serbest bırakıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen falakaya yatırılan kadınlardan bir tanesinin bile hâlâ polis merkezine başvurmadığı öğrenildi.

EŞİ DE ŞİDDETE SUSKUN!

Erkan T.'nin eşi H.T'nin ifadesi ortaya çıktı. Kocasının kendisini de falakaya yatırdığını söyleyen kadın, şöyle dedi: "Görüntülerdeki kadınlardan biri de benim. Huzurumuz bozulmasın diye isteğini kabul ettim. Evimdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. Eşimden şikayetçi değilim."

Etiketler : falaka kelepçe şiddet yaşam haberleri
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