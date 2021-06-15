Evladının anısını bağışla yaşatıyor

Oğlunun vefatından önce de bağışçı olduğunu anlatan Yaman, "Oğlumun ardından bu bağışlar daha anlamlı bir hal aldı. Kan verdiğim gençlerde kendi evladımı buluyorum" dedi.

İŞ KAZASINDA ELİNİ KAYBETTİ



Konya'da yaşayan 55 yaşındaki Kamil Yaman'ın kan bağışçısı olma öyküsü, 18 yaşında geçirdiği iş kazasında giyotin makasına sağ elini kaptırarak engelli kalmasıyla başladı. İş hayatından, amatör kulüplerde oynadığı futboldan, çok sevdiği bağlama çalmaktan kopan; ancak yaşama sevincini kaybetmeyen Yaman, Türk Kızılay'dan alınan kanla hayata tutunmanın bilinciyle, iyileştikten sonra bağışçı oldu.

UMUDUNU HİÇ KAYBETMEDİ



Yaman'ın kan bağışına verdiği önem, 21 yaşındaki oğlu Mehmet Hakan'ı lenf kanserinden kaybetmesiyle yaşadığı büyük acıyla daha da arttı. Bugüne kadar 37 yılda, 100 üniteye yakın bağışta bulundu. Umudunu kaybetmeden hayata sımsıkı tutunan Yaman, 65 yaşına kadar düzenli bağışta bulunarak olabildiğince çok insana umut olmaya çalıştı. Kamil Yaman, yılda 4 kere kan vermeye özen gösterdiğini söyledi.

Kamil Yaman, "Bağışımdan üç gün sonra bir mesaj gelir; 'Üç kişiye hayat verdiniz, adınıza ormana bir ağaç dikildi.' Bunun verdiği duygunun tarifi yoktur. Benim nerede olduğunu bilmediğim 48 tane ağacım var" dedi.