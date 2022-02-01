01 Şubat 2022 Salı 17:30:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 17:30:00
Evinin kapısını kedilere açtı
Karabük'te çelik işçisi Murat Madak, zor geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak kedileri için evlerinin bitişiğindeki ardiyeyi yuvaya dönüştürdü.
Karabük'te çelik işçisi Murat Madak, zor geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak kedileri için evlerinin bitişiğindeki ardiyeyi yuvaya dönüştürdü.
Madak, eşinin ve kızının da desteğiyle çalışmadığı günlerde yaktığı sobanın başında ısınan yaklaşık 20 kediyi besliyor.