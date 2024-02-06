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06 Şubat 2024 Salı 07:09:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 07:09:00

Engelli gençten 'pazar taksi'

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Mardin'de yaşayan, anne babasız büyüyen engelli genç Murtaza Sünek, küçük yaştan itibaren el arabası ile evlere pazar torbası taşıyor.

Mardin'de yaşayan, anne babasız büyüyen 21 yaşındaki engelli genç Murtaza Sünek, küçük yaştan itibaren amcasının aldığı el arabası ile evlere pazar torbası taşıyor. Üstüne 'pazar taksi' yazdırdığı el arabası ile 9 yıldır geçimini sağlayan Sünek, "Mesleğimi, pazarda çalışmayı çok seviyorum. Ağabeyimle birlikte yaşıyorum. Evimi geçindiriyorum. Ev için alışveriş yapıyorum" dedi.

Etiketler : mardin pazar engelli el arabası
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