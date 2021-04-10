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10 Nisan 2021 Cumartesi 17:02:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 17:02:00

Emniyetin asil ve yetenekli üyeleri eğitimde

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Atlı Polis Grup Amirliği bünyesindeki atlar, mitinglerde, parklarda, spor müsabakalarında, halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde ve toplumsal olaylarda görev alıyor.

Ankara'daki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde uzun ve zorlu bir eğitimden geçirilen atlar, burada temel ve ileri düzey eğitimlerini tamamlıyor. Titizlikle eğitilip göreve hazır hale getiriliyor.

Emniyetin asil ve yetenekli atlarına, günde en az yarım saat antrenman yaptırılıyor. Atların sağlık durumları eğitimden önce ve sonra kontrol ediliyor, sağlığında problem görülen atlar ise klinik tedaviye alınıyor. Özenle temizlenen ve bakımları yapılan atların nalları, merkezdeki nalbanthanede ayaklarına uygun hale getiriliyor.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'ndeki atlar, eğitimlerinin yanı sıra sportif faaliyette bulunmak için Türkiye Binicilik Federasyonu'nun düzenlediği engel atlama yarışlarına da katılıyor. Ata binecek polisler de bunun için temel ve ileri düzeyde eğitim alıyor. Atı sevk ve idare etme kabiliyetine erişen polisler, göreve hazır hale geliyor. Atları mesai arkadaşı olarak gören polisler, atların hisli ve duygusal olduklarını, onları sevmenin yanı sıra onlarla ilgilenmenin de çok önemli olduğunu belirtiyor. Merkezde, Türkiye'deki diğer atlı polis birimlerinin at ve binici eğitimleri de veriliyor.

Etiketler : emniyet at eğitim
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