Elazığlı taksici Müslüm Baba

Müslüm Gürses gibi giyinen, onun gibi saçlarını tarayan ve hareketleri de benzerlik gösteren Çiçek'i görenler, "Müslüm Gürses ölmedi mi?", "Ağabey sen Müslüm baba değil misin?", "Bu şaka mı?", "İkiz kardeşi olsanız bu kadar benzersiniz" gibi tepkiler gösteriyor.

