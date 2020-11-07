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Elazığlı taksici Müslüm Baba
07 Kasım 2020 Cumartesi 14:35:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 16:53:00

Elazığlı taksici Müslüm Baba

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Antalya'da taksi şoförlüğü yapan Elazığlı Baki Çiçek, arabesk müziğinin unutulmaz ismi merhum sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliğiyle şaşırtıyor.

Müslüm Gürses gibi giyinen, onun gibi saçlarını tarayan ve hareketleri de benzerlik gösteren Çiçek'i görenler, "Müslüm Gürses ölmedi mi?", "Ağabey sen Müslüm baba değil misin?", "Bu şaka mı?", "İkiz kardeşi olsanız bu kadar benzersiniz" gibi tepkiler gösteriyor. 

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