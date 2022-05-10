Düğünde tuş oldu

Gelinlikle zor oldu ama siyah kuşak sahibi eşimi tuş etmeyi başardım' diyen genç kadın ayakta alkışlandı.



GELİNLİĞİNİN ÜZERİNE GİYDİ

Denizli Büyükşehir Belediyespor'un judo antrenörleri Ümran Şahbal (23) ve Talha Enes Arıoğlu'nun (23) düğünü unutulmaz anlara sahne oldu. Milli judocular yetiştiren ikili nikah öncesi bir müsabaka yapmak istedi. Düğün salonuna gelinlik ve damatlığın üzerine judo kıyafetlerini giyerek giren Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu, gösteri maçı yaptı.

JUDOYU TANITMAK İSTEDİLER

Ümran Şahbal, nikah töreninde, 'Evet' demeden önce yaptıkları gösteri maçında yine siyah kuşak sahibi eşi Talha Enes Arıoğlu'nu minderde yerden yere vurdu. Ayakta alkışlanan gelin "Gelinlikle zorlandım ama yine de güzel oldu" derken damat da "Misafirlerimize mesleğimiz olan judoyu biraz tanıtma manasında küçük bir gösteri sunduk" dedi.



