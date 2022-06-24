Dr. Karaaltın Klinik'ten Yara İzleri İçin Recell Yöntemi

Hastanın kendi cildinden alınan bir örnek ile, sağlıklı hücreler korunarak hasarlı bölgeye aktarılmak üzere bir deri hücresi süspansiyonu üretilir. Bu süspansiyonun hasarlı deri üzerine uygulanması sonucu yeni ve sağlıklı deri hücreleri oluşumu görülmektedir.

Neden ReCell®️ ? Sorusuna cevap olarak; * Vücudun yara iyileştirme kabiliyetini hızlandırır.

* Yara izi oluşumunu dramatik biçimde azaltır.

* Hasarlı hücrelerin olduğu dokuya sağlıklı hücre uygulaması ile doku kalitesinde artma sağlar.

* Cilt renginde gelişme sağlar.

* Uygulaması diğer hücresel tedavilere göre daha basit ve kısa sürelidir.

* ReCell®️ hücre süspansiyonu dışarıdan bir malzeme kullanılmadan hastanın kendi derisi kullanılarak oluşturulmaktadır.

ReCell®️'i hangi durumlarda kullanabiliyoruz? Sorusuna cevap olarakta; * Yanıklar, yaralar ve travmatik yaralanmalar sonrası mevcut olan izler.

* Deri yaması alınan donör alanlardaki izler.

* Ciltte var olan düzensizlikler ve renk değişikliklerinin Düzeltilmesi.

* Vitiligo gibi pigmentasyon değişiklikleri.

* Akne.

* Kozmetik cilt yenileme prosedürleri.

Günümüzde kullanılan ReCell®️ gibi modern teknikler sayesinde cilt iyileşmesi ve yara izi konusunda büyük gelişmeler kaydetmeye başlanıldı.

Dr. Karaaltın klinik kurucusu Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın; "Bu sistemi Türkiye'de kullanan sayılı plastik cerrahlardan biri olarak, ReCell®️ sistemi sayesinde özellikle yanık hastalarında mevcut olan yanık izlerini belirgin şekilde azaltarak bu hastaların sosyal hayata katılmasının mümkün kılabilmekteyiz." diye ifade etti.