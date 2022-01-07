07 Ocak 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 16:30:00
‘Dost' artık emekliliğin keyfini çıkarıyor
Mardin'in Artuklu Belediyesi'nde araç girmeyen dar sokaklarda çöp toplamakta kullanılan ve kötü bakım koşulları nedeniyle sağlığı tehlikeye giren yaralı 'Dost' isimli eşek, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne götürüldü.
Mardin'in Artuklu Belediyesi'nde araç girmeyen dar sokaklarda çöp toplamakta kullanılan ve kötü bakım koşulları nedeniyle sağlığı tehlikeye giren yaralı 'Dost' isimli eşek, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne götürüldü. Vücudunda açık yaraları bulunan ve tedavisine başlanan 'Dost', daha sonra burada sağlığına kavuştu.