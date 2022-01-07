‘Dost' artık emekliliğin keyfini çıkarıyor

Mardin'in Artuklu Belediyesi'nde araç girmeyen dar sokaklarda çöp toplamakta kullanılan ve kötü bakım koşulları nedeniyle sağlığı tehlikeye giren yaralı 'Dost' isimli eşek, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne götürüldü. Vücudunda açık yaraları bulunan ve tedavisine başlanan 'Dost', daha sonra burada sağlığına kavuştu.