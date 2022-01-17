VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Büyükçekmece'de fabrika yangını
Başkan Erdoğan: Her zaman Arnavutluk'un yanında olacağız
Dört ilde eğitime bir kez daha ara verildi
Türkiye'de vaka sayısı 65 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan: Balkanlarda huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki saldırıları kınadı
Mısır tezgahından malzemeleri çalınan engelli gence destek
Ev sahibinin baltayla kapılarını kırdığı aile başka eve taşındı
Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü
Devletten 638 liralık destek!
Türkiye'den devrim gibi hamle!
Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı
Şi'den Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışma vurgusu
Başkan Erdoğan: Yardıma koşan ilk ülke olduk
S-400'leri aktif hale getirecekler!
Postadan 'Omicron' çıktı!
Bakan Varank: Türk otomotiv endüstrisi 2021 yılını 29,8 milyar dolarlık ihracatla kapattı
Eren Kış-15 operasyonu başlatıldı
Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı
Memur olmak isteyenlere müjde!
2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu
Başkan Erdoğan, Arnavutluk'ta
Geri sayım başladı! ASELSAN ile imzalar atıldı
İşte haftalık koronavirüs vaka haritası
17 Ocak 2022 Pazartesi 19:52:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 19:52:00

Dört ilde eğitime bir kez daha ara verildi

Kaynak: İHA

ABONE OL

Trabzon, Rize, Bolu ve Artvin'de buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bugünün ardından salı gününde de bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak Salı günü olmak üzere Artvin' merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlimizde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle ilimiz merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü ( 1 gün ) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelemizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İfadelerine yer verdi.

BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, yazılı açıklamasında, meteorolojik bilgilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin anlaşıldığını belirtti.

Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini aktaran Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

RİZE'DE BAZI İLÇELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ile buna bağlı riskler nedeniyle bazı ilçelerde eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.

Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.

Trabzon'da 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi

Trabzon'da il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Etiketler : okul tatil kar tatili
Biz bir bütünüz

Biz bir bütünüz
Gülşen'i seçti, Hande'yi es geçti

Gülşen'i seçti, Hande'yi es geçti
Sefirin Kızı 7 ülkede

Sefirin Kızı 7 ülkede
Diziye virüs engeli

Diziye virüs engeli
Ekrana dönme arzusunda!

Ekrana dönme arzusunda!
Estetik iddialarına açıklık getirdi

Estetik iddialarına açıklık getirdi
Karan ‘Örümcek Adam' oldu

Karan ‘Örümcek Adam' oldu
3 bin kişiyi coşturdu

3 bin kişiyi coşturdu
Hayvan barınağına ziyaret

Hayvan barınağına ziyaret

EN ÇOK OKUNAN HABERLER