Doludan kaçarken uçuruma düşen inekler telef oldu

Erzurum'un Horasan ilçesinde dolu ve sağanaktan kaçarken uçuruma düşen yaklaşık 20 inek telef oldu.

Pirali Mahallesi'nde Cüneyt Karataş Güler'e ait inekler, bir anda etkisini gösteren dolu, sağanak ve şimşek nedeniyle korkarak kaçmaya başladı.

Bu sırada kayalıkların olduğu bir uçurumdan vadiye düşen yaklaşık 20 inek telef oldu. Halen canlı olduğu belirlenen bir ineğin kurtarılması için durum yetkililere bildirildi.

Gelen itfaiye ekipleri ise yol olmaması ve yakındaki Aras Nehri sebebiyle bölgeye ulaşamadı.

Bu nedenle yaralı ineği kurtaramayan itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı.

(AA)