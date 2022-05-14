KARBON AYAK İZLERİ

Bursa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 'Yeşil Karne' projesi yürütülüyor. Bu kapsamda fazla karbon salınımı yapan okullara 'ağaç borcu' kesildi. 'Ağaç borcu' olan okullardaki öğrenciler, bulundukları ilçe ve mahallelere fidan dikerek, doğaya katkı sağladı. Enerji tasarruf uygulamaları ve dikilen ağaçlarla 'karbon ayak izleri'ni de sıfıra indirme hedefine ulaşıldı.

YAŞAYARAK ÖĞRENDİLER

Bir yılda kentteki 3 okulun öğrencileri, toplam 4 bin 406 ağaç dikti. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Çocuklarımız her ne kadar bilinçlendirilse de yapmış oldukları sarfiyat bulunuyor. Örneğin, bir doğal gaz yanmasıyla birlikte ortaya çıkan karbon salınımı ve elde ettikleri verimlilik miktarı. Çevreyi kirlettikleri kadarını düşerek, bir ağaç dikme kampanyasına giriştik" dedi.