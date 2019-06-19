DHKP/C'nin hücre sorumlusu terörist tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14 Haziran'da Sultangazi'de DHKP/C'nin sözde yayın organlarından "Yürüyüş" dergisinin basıldığı bir matbaaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ali A, Ü.Ç, M.K. ve Y.V. isimli 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. Tutuklanan Ali A'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı ve örgütün hücre sorumlusu olduğu belirtildi.

(AA)