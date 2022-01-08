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08 Ocak 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 19:00:00

Dersten sonra iyilik mesaisi

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İzmir Buca'da İzmir Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 öğrenci "Komşum Projesi" kapsamında her gün akşam saatlerinde yurtta tüketilmeyen yemeklerin israfı olmaması için kolları sıvıyor. Yemekleri saat 22.30'dan sonra özenle paketleyen gençler, bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Proje, gelecek aydan itibaren şehirdeki tüm yurtlarda uygulanacak.

Dokuz Eylül Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gizem Kabak, projeden haberdar olunca gönüllü olmaya karar verdiğini ve bir aydır her gün özveriyle çalıştıklarını aktardı. Böylesine anlamlı bir projede yer almanın mutluluğunu ifade eden Kabak, şunları kaydetti: "Akşam artan yemeklerimiz oluyor bunlar israf olmasın, dışardaki ihtiyaç sahibi aileler de yararlansın böyle bir proje sunuldu. Proje 4 aydır devam ediyor. Muhtarlıkla görüşüyoruz, ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor. Özenle paketlediğimiz yemekleri gün sonunda ihtiyaç sahibi insanlara götürüyoruz. Çok mutluyuz, dışarıda bu tarz gıdalara ihtiyacı olan çok aile var, biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İleride daha çok kişiye ulaştıracağız. Öğrenci evlerine de yemek götürüyoruz, onlar da bu sayede sıcak ev yemeği yeme imkanı buluyor." Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Yüksek Lisans Bölümü öğrencisi Çiğdem Çamlıbel ise 5 yıldır bu yurtta kaldığını, hazırlanan çalışmanın çok anlamlı olduğunu aktardı. - "Çok mutluyuz" Projeyle yemek israfının önlendiğini ve ihtiyaç sahiplerine destek verildiğini vurgulayan Çamlıbel, şöyle konuştu: "Sıcak yemeklerimizle öğrenci evleri ya da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına misafir oluyoruz. Saat 22.00'den sonra arkadaşlarla yemekhanede buluşup sonra yola koyuluyoruz. Götüremediğimiz durumda ise aileler, öğrenciler yurdumuzun kapısından gelip alıyorlar. İnsanların gerçekten ihtiyaçları var en azından yemeklerin çöpe gitmesini engelliyoruz. Projeye katılan öğrenciler olarak bu güzel çalışmaya dahil olduğumuz için çok mutluyuz." Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise pilot uygulama olarak İzmir'deki 2 yurtta 2020 yılında başlatılan ve şu anda 4 yurtta devam eden "Komşum" projesinin gelecek hafta 7 yurda daha taşımayı planladıklarını ifade etti. Ekici, ay sonunda ise tüm yurtlarda uygulanması amaçlanan projeyi önemsediklerini dile getirdi.

Etiketler : kız öğrenciler iyilik proje gönüllü
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