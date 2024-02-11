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11 Şubat 2024 Pazar 07:23:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 07:23:00

Depremzedenin tek isteği yürümek

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altında kalarak yürüme yetisini kaybeden Yıldırım, yeniden ayağa kalkabilmek için destek bekliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak yürüme yetisini kaybeden Ayşegül Yıldırım, yeniden ayağa kalkabilmek için destek bekliyor. 32 yaşındaki Yıldırım, depremlerden önce biber fabrikasında çalıştığını, şu anda yürüyemediği için çalışamadığını söyledi. Mesleğini konteynerde pul biber ve salça üreterek sürdürdüğünü, eski günlerindeki gibi yeniden işinin başına geçmeyi istediğini belirten Yıldırım, sağlığına kavuşmak için yetkililer ve hayırseverlerden destek beklediğini dile getirdi.

Etiketler : deprem gaziantep enkaz depremzede yürüme
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