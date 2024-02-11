Depremzedenin tek isteği yürümek

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak yürüme yetisini kaybeden Ayşegül Yıldırım, yeniden ayağa kalkabilmek için destek bekliyor. 32 yaşındaki Yıldırım, depremlerden önce biber fabrikasında çalıştığını, şu anda yürüyemediği için çalışamadığını söyledi. Mesleğini konteynerde pul biber ve salça üreterek sürdürdüğünü, eski günlerindeki gibi yeniden işinin başına geçmeyi istediğini belirten Yıldırım, sağlığına kavuşmak için yetkililer ve hayırseverlerden destek beklediğini dile getirdi.