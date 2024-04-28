İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
856. Sokak'taki iş merkezinin ikinci katında bulunan tekstil işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, iş merkezinde bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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