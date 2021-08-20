Denizi olmayan Adıyaman'da şampiyonluğa kürek çekiyorlar

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde su sporları faaliyeti yapılan tek baraj olan Atatürk Barajı, Adıyamanlı genç kürekçilere antrenman imkanı sağlıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 7 yıldır açılan kürek kurslarına katılan 22 genç, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonalarda madalya kazanabilmek için antrenman yapıyor.

