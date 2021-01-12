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12 Ocak 2021 Salı 22:39:00 - Güncelleme:13 Ocak 2021 Çarşamba 17:10:00

Çıldır Gölü'nde Eskimo tarzı av

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Kars ve Ardahan sınırları içinde yer alan Türkiye'nin önemli göllerinden Çıldır Gölü yaz- kış balıkçıların umudu oluyor. Gölden geçimini sağlayan balıkçıların en zorlu mesaisi gölün yüzeyinin buz tuttuğu bu günlerde başlıyor.

Eskimo usulüyle balık tutanlardan biri olan Sefer Kılıç (47) “Kazma küreklerle buzları kırıyoruz. Ekmek aslanın ağzında bizim ekmeğimiz de buzun altında” dedi.

Çocukluğundan bu yana gölde balık avladığını söyleyen Volkan Kılıç, "Gölün buz tutan yüzeyinde delikler açar ağları bırakırız. Birkaç gün sonra ağları çeker ve nasibimizi bekleriz. Sonra gider pazarda balıkları satar ekmek paramızı çıkarırız. Balıkçılık kolay değil. Ellerimiz bu kesiyor, üzerimiz adeta buz tutuyor. Hava koşulları sert ve genelde rüzgarlı oluyor. Bu da bize zor anlar yaşatıyor. Göle 9 tane ağ attık. 25 kilo civarında balık alabildik. Bunları da kilosu 10 ile 20 TL arasında değişen fiyatla satıyoruz. Arada bir de alabalık çıkıyor. Haftada bir satıyoruz. Yazın ise günlük satıyoruz. 4 kişilik ailenin parasını buz altından çıkarıyoruz" dedi.

'BÜYÜK EMEK VERİYORLAR'

Gölde Eskimo usulüyle balık tutanları ziyaret eden turizm rehberi Çiğdem Düger ise, "Özellikle bizler bugün burada Eskimo usulüyle balığın nasıl çıkarıldığını gördük. Balıkçılar gerçekten büyük emek veriyorlar. Gelip buraları görmek gerek. Bizler bu tarifsiz duygulara eşlik ettik. Balıkçılar bu çabayı evlerine ekmek götürmek için veriyorlar. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Etiketler : Çıldır Gölü Eskimo balık
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