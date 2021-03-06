Çatıda protez antrenmanı

Kepez ilçesinde oturan Ali İhsan Yıldırım (42) ve İlknur Yıldırım (38) çiftinin 'Özge' adını verdikleri bebekleri, 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 6.5 aylık dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için özel hastaneye sevk edildi. Burada iğne yapmak amacıyla sol dizinin altına kateter takıldı. Yapılan işlemden sonra sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen minik Özge'nin, 13 günlükken sol bacağı diz altından kesildi.



Özge'nin yürüyemediği için sokakta oynayan çocuklara bakıp ağlaması, babası Ali İhsan Yıldırım'ın yüreğini sızlattı. Ali İhsan Yıldırım kızına, evde 150 liraya yaptığı ve tavana taktığı düzenekle yürümeyi öğretmeye çalıştı.

PROTEZ BACAĞA KAVUŞTU

Bir süre düzenekle yürümeye çalışan Özge'nin bu çabasını basının duyurmasının ardından, küçük kıza hayırseverler el uzattı. Özge protez bacağa kavuştu. Ancak protez bacak, Özge'nin gelişimine paralel olarak her geçen yıl biraz daha bacağını sıkarak acı vermeye başladı. 2 ay öncesine kadar protezini kullanamaz hale gelen Özge'ye ihtiyacı olan 50 bin liralık yeni protez için babanın yardım çağrısını sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler duydu. Özge'nin protezi İstanbul'da yenilendi.

ÇATIDA YÜRÜYÜŞ ALIŞTIRMASI YAPIYOR

Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları başlayınca Özge yeni protezine alışmak için yürüyüş antrenmanlarını gün içerisinde evde yapmaya başladı. Hafta sonları ise evlerinin çatısına babasıyla birlikte çıkarak yürümeye ve koşmaya çalışan Özge, çatıda aynı zamanda oyun da oynuyor. Akülü arabasıyla vakit geçiren küçük kızın isteği ise yaşıtlarıyla sokakta oynayabilmek.

Özge'nin yeni protezine uyum sağlamasının uzun sürdüğünü söyleyen Ali İhsan Yıldırım, "Yeni proteze kavuşmak için 4.5 ay uğraş verdik. Hayırseverlerin katkısıyla ulaşabildik. Şu anda uyum sürecinde. Tam olarak adapte olamadı ama gün geçtikçe oluyor. Asıl sıkıntımız şu, tam proteze adapte oluyor, protez küçük gelmeye başlıyor. Bu kez yeni protez gerekiyor ve ona adapte olmak gerekiyor" dedi.

Dava sürecinden henüz sonuç alamadıklarını belirten Yıldırım, "2019 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. O günden bu yana takip ediyoruz. Herhangi bir sonuç çıkmadı. Bir sonuç çıkarsa biz de önümüzü görmüş oluruz. Suçlular adalet önüne çıkarılıp yargılanırsa cezalarını alır. Tazminatını alırsak da Özge istediği zaman, istediği protezi yaptırabilir. Özge'nin protez yaptırma gibi sıkıntısı kalmaz. Dava bizim lehimize sonuçlanırsa seviniriz" diye konuştu.

Evlerinin çatısında yürüme ve koşma antrenmanları yaptıklarını söyleyen Yıldırım, "Hafta sonu kısıtlamalarda evde koridordaki düzenekte çalışıyoruz. Özge evde sıkılınca bazen çatıya çıkıyoruz. Çatıda akülü arabasıyla oynuyor. Bazen spor yapıyoruz. Proteze alışsın diye burada yürüyüş yaptırıyorum. Pandemi sürecinde daha zor ilerliyor. Biz de elimizdeki imkanları kullanmaya çalışıyoruz. Çatıda, evde vakit geçiriyoruz. Vakit bulursak sahile gidiyoruz" dedi.