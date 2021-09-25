VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'deki terörist sayısı 189'a indi"
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
"TEKNOFEST'in genç mucitleri, 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacak"
Doçentin lavanta merakı bir kente örnek oldu
İtalyan 'Hadise'si
Babası gibi rockçı
51 yaşında sörf merakı
34 yıldır topaç yapıyor
Can dostlar için dükkan kapattı
Gönüllü ordusu afetlere hazırlanıyor
Mevlana'yı canlandıracak
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Sultan düğünde
3 bölümlük dava
Bir kahramanlık hikâyesi: Müfreze
Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı
'Aziz Sancar Bilim Ödülü' verilecek
Rekabet Kurumuna yapay zeka ve adli bilişim mühendisleri de uzman yardımcısı olarak alınabilecek
Kırşehir'de ‘Aşıklar Bayramı'
PKK'nın 'hayvan' şifresi kullanması iddianamede
24 TV ve 360 aileleri Kızılay için yarıştı!
CHP'li Başkan'dan FETÖ'cülere destek
'Sıfır Atık' ile enerji tasarrufu
Savaş başlattı
25 Eylül 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 16:00:00

Can dostlar için dükkan kapattı

ABONE OL

Kırklareli'nde yaşayan hayvansever Seyhan Esen, yaklaşık 15 yıldır gece gündüz demeden sokak hayvanlarının gönüllü bakıcılığını yapıyor. Terzilik yaparken 1 yıl önce sokak hayvanlarına daha fazla zaman ayırabilmek için dükkanını kapatma kararı alan Esen, belediyenin sokak köpeklerinin karınlarını doyuruyor, bakımların yapıyor.

Güvenlik görevlisi oğlunun desteğiyle geçimini sürdüren Esen'in, "evlatlarım" dediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için verdiği mücadele takdir topluyor. Kentte haftada ortalama 1000 köpeği beslediğini anlatan genç kadın; ilçe ilçe, köy köy dolaşarak can dostların mama ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Haftanın üç günü Kofçaz ilçesini, diğer günlerde başka ilçe ve köyleri gezdiğini belirten Esen, çöplerden ve kasaplardan topladığı kemikler ile hayvanseverlerin bağışladığı mamalarla sokak köpeklerini beslediğini anlattı.

Esen, "Sadece Kofçaz ilçesinde 250 köpeği besliyorum. İlde ve diğer ilçeler ile köylerimizde bir sürü köpek besliyorum. Buraya geliyorum, ateş yakıp tenekede etleri kaynatıyorum. Çok zor oluyor. Ben buraya taksi ile geliyorum. Her gelişimde 200 lira veriyorum. Maddi manevi zor oluyor tabii ama ben onlara kıyamıyorum, onları görmeden yapamıyorum. Şimdi havalar soğuyor, işimiz artık zorlaşacak." ifadelerini kullandı.

Esen kendisini yaptığı işten dolayı takdir edenler kadar yerenlerin de olduğunu söyledi.

Etiketler : hayvansever sokak hayvanları gönüllü yaşam haberleri
Tost davasını kazandı

Tost davasını kazandı
Çelik bir dizi

Çelik bir dizi
Kemoterapi zor bir süreçti

Kemoterapi zor bir süreçti
Karantina bitti alışverişe koştu

Karantina bitti alışverişe koştu
Esaret'le geliyor

Esaret'le geliyor
Yerli Romeo ve Juliet

Yerli Romeo ve Juliet
Tarık Akan'ı unutamıyor

Tarık Akan'ı unutamıyor
Ev yüzünden tartıştık

Ev yüzünden tartıştık
Nafaka Türk lirası'na çevrildi

Nafaka Türk lirası'na çevrildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER