Can dostlar için dükkan kapattı

Güvenlik görevlisi oğlunun desteğiyle geçimini sürdüren Esen'in, "evlatlarım" dediği sokak hayvanlarının aç kalmaması için verdiği mücadele takdir topluyor. Kentte haftada ortalama 1000 köpeği beslediğini anlatan genç kadın; ilçe ilçe, köy köy dolaşarak can dostların mama ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Haftanın üç günü Kofçaz ilçesini, diğer günlerde başka ilçe ve köyleri gezdiğini belirten Esen, çöplerden ve kasaplardan topladığı kemikler ile hayvanseverlerin bağışladığı mamalarla sokak köpeklerini beslediğini anlattı.

Esen, "Sadece Kofçaz ilçesinde 250 köpeği besliyorum. İlde ve diğer ilçeler ile köylerimizde bir sürü köpek besliyorum. Buraya geliyorum, ateş yakıp tenekede etleri kaynatıyorum. Çok zor oluyor. Ben buraya taksi ile geliyorum. Her gelişimde 200 lira veriyorum. Maddi manevi zor oluyor tabii ama ben onlara kıyamıyorum, onları görmeden yapamıyorum. Şimdi havalar soğuyor, işimiz artık zorlaşacak." ifadelerini kullandı.

Esen kendisini yaptığı işten dolayı takdir edenler kadar yerenlerin de olduğunu söyledi.