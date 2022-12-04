Bugün burçları neler bekliyor? 04 Aralık 2022 Pazar günlük burç yorumları

KOÇ: KARİYER HAYATINDA DUYGUSAL BASKILAR YAŞAMASI MÜMKÜN

İKİZLER: İLİŞKİSİNDE YAŞADIĞI SORUNLARI BERTARAF ETMEYİ BAŞARACAK

BALIK: EŞ YA DA DOSTTAN GELECEK SÜRPRİZLER ŞAŞKINLIK YARATABİLİR

ASLAN: KENDİNİ FAZLASIYLA ROMANTİK DUYGULAR İÇİNDE BULABİLİR

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle ay ile Pluto arasındaki kare açıda kariyer hayatından gelen duygusal baskılar zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda düşünce ve fikirlerinize gelen baskılarda azaldığından bu konularda daha rahatlama da olacaktır.

BOĞA BURCU

Boğa burçları bugün özellikle ay ile Pluto arasında olan kare açı da duygusal anlamda düşüncelerinize, fikirlerinize gelen baskılar yorucu olabilir. Bu baskı daha çok gizli şekilde de olabilir o nedenle manevi açıdan da yorucu etki verebilir. Eş ya da ortağın parası konularında gelen baskılarda azaldığından bu konularda bir rahatlama olacaktır.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle ay ile Pluto arasında olan kare açı da sosyal alanlar ve arkadaşlık alanından genel duygusal baskılar kriz getirici olabilir. Aynı zamanda baskın ve agresif davranışlarınız da azalmalar olacağından dolayı ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar da olan sorunlar da azalmaya başlayacaktır.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle ay ile Pluto arasında olan kare açı da kariyer hayatında duygusal yönden baskı altında kalmak zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda ruhsal sağlık ve sağlık alanında baskılarda azaldığından bu alanda da rahatlamaya başlayabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle ay ile Pluto arasında olan kare açı da iş hayatından gelen duygusal baskılar nedeni ile görüş ve düşüncelerinizi ifade etmekte zorlanmalar olacağını anlatabilir. Aşk hayatında ve çocuklarla olan ilişkilerde baskılar azaldığından dolayı bu alanda rahatlamalar olacaktır.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle ay ile Pluto arasında olan kare açı da eş ya da ortağın parası konularında gelen baskılar zorlayabilir. Ayrıca ev ve aile hayatında olan ilişkiler de baskılar da azalmalar olacağından, bu alanda da rahatlamalar olmaya başlayacaktır.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle ay ile Pluto arasında olan kare açı da ilişkiler, evlilik ve ortaklık alanından gelen duygusal baskılar zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda yakın çevre kardeşler alanında gelen baskılarda azalmalar olacağından bu alanda rahatlamaya başlayabilirsiniz.

AKREP BURCU

Akrep burçları için bugün özellikle ay ile Pluto arasında olan kare açı da iş hayatında duygusal anlamda iletişim konularında baskı altında kalabilirler. Aynı zamanda kendi parasal maddi konularında baskılarda azalmaktadır.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle ay ile Pluto ile arasında olan kare açı da aşk hayatında ve çocuklarla olan ilişkilerde duygusal açıdan baskı altında kalabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkiler ve evlilikten hayatından gelen baskılarda azaldığından kendinizi daha rahat ifade etmeye başlayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle ay ile Pluto ile arasında olan kare açı da aile ve ev hayatında duygusal açıdan baskı altında kalabilirsiniz. Aynı zamanda bu dönem içsel ve ruhsal anlamda baskılar azaldığından sıkışmışlık hissi de azalacaktır.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle ay ile Pluto ile arasında olan kare açı da yakın çevre, kardeşler alanında iletişim konularında duygusal baskı altında kalabilirsiniz. Bu dönem sosyal alanlar arkadaşlık alanında baskılarda azaldığından dolayı kendinizi daha rahat ifade etmeye başlayabilirsiniz.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle ay ile Pluto arasında olan kare açı da kendi parasal ve maddi konularınızda baskı altında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Aynı zamanda kariyer hayatından da baskılar azaldığından, bu alanda kendinizi daha rahat ifade etmeye başlayabilirsiniz.