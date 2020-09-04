BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları yüzünden programdan çıkarıldı.
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