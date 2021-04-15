Bu tablolar can dostları doyuruyor

Konya'da, yaptığı yağlı boya tabloları sosyal medya üzerinden satan ressam Şeyma Kayan, elde ettiği gelirin tamamıyla sokak hayvanlarını besliyor. Üç yıldır şehir çöplüğündeki sokak hayvanların karnını doyuran 24 yaşındaki Şeyma Kayan, bulduğu yöntemle müşterilerinde ve çevresinde hayvanlara karşı farkındalık yaratmaya çalıştığını söyledi.



Çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini belirten Kayan, "Yolda bulduğum kaplumbağayı, topraktan bulduğum solucanı, yaralı kuşları hep eve götürüyordum. Benim için çok farklı bir dünya. Yemek verirseniz yiyorlar, su verirseniz içiyorlar. Onun dışında size bir zarar yok." diye konuştu. Kayan, her ay satın aldığı 40-50 kilogram mamayı bayat ekmekle birlikte hayvanlara dağıttığını dile getirdi.